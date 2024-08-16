В Красноярском крае по отпечатку раскрыли убийство 12-летней давности

В Красноярском крае по фрагменту отпечатка пальца раскрыли преступление, совершённое 12 лет назад. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
А мае 2012 года рядом с ЖД вокзалом в городе Иланский было обнаружено тело мужчины, которого забили до смерти. Раскрыть его удалось лишь в 2024 году. При проверке по дактилоскопическому учету следов пальцев рук было выявлено совпадение с отпечатками 31-летнего жителя Канска — племянника убитого, который ранее проживал в Иланском. Он признался в содеянном.
«По версии следствия, ночью с 5 на 6 мая 2012 года подозреваемый, которому на тот момент было 18 лет, распивал спиртные напитки в компании друзей на привокзальной площади в городе Иланский. В какой-то момент молодой человек отлучился, зайдя за административное здание. Здесь он случайно встретил своего дядю, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возник конфликт. Племянник обвинял родственника в злоупотреблении алкогольными напитками и аморальном образе жизни. В ходе ссоры подозреваемый нанес дяде множественные удары по голове палкой и ногами. После чего скрылся с места происшествия», — рассказали в Следственном комитете.
У племянника изначально было алиби, которое подтверждали его товарищи, но они упустили, что мужчина отлучался как раз в момент преступления.
Подозреваемого заключили под стражу.
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