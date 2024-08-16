В Красноярском крае по отпечатку раскрыли убийство 12-летней давности

«По версии следствия, ночью с 5 на 6 мая 2012 года подозреваемый, которому на тот момент было 18 лет, распивал спиртные напитки в компании друзей на привокзальной площади в городе Иланский. В какой-то момент молодой человек отлучился, зайдя за административное здание. Здесь он случайно встретил своего дядю, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возник конфликт. Племянник обвинял родственника в злоупотреблении алкогольными напитками и аморальном образе жизни. В ходе ссоры подозреваемый нанес дяде множественные удары по голове палкой и ногами. После чего скрылся с места происшествия», — рассказали в Следственном комитете.