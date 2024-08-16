Мощный взрыв и гибель лётчика: что известно о крушении самолета ТУ-22М3 в Иркутской области



В региональное отделение центра медицины катастроф информация о крушении самолёта поступила в 22.18. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Со ссылкой на Минобороны РФ он добавил — упал военный самолёт ТУ-22МЗ.



Отмечается, что самолёт выполнял плановый полёт. Экипажу удалось увести его подальше от жилых домов. ТУ-22МЗ рухнул в безлюдной местности.