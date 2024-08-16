Мощный взрыв и гибель лётчика: что известно о крушении самолета ТУ-22М3 в Иркутской области

В четверг, 15 августа 2024 года, в Иркутской области потерпел крушение военный самолёт ТУ-22МЗ. Четыре пилота катапультировались. Однако 16 августа стало известно — один из лётчиков погиб.
Поздно вечером 15 августа 2024 года в социальных сетях стали появляться кадры — в Черемховском районе Иркутской области с неба стремительно падает самолёт, объятый огнём. После столкновения с землёй происходит мощный взрыв.
В региональное отделение центра медицины катастроф информация о крушении самолёта поступила в 22.18. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Со ссылкой на Минобороны РФ он добавил — упал военный самолёт ТУ-22МЗ.
Отмечается, что самолёт выполнял плановый полёт. Экипажу удалось увести его подальше от жилых домов. ТУ-22МЗ рухнул в безлюдной местности.
По информации Игоря Кобзева, 4 пилота катапультировались. Им оказали медицинскую помощь, но в пятницу, 16 августа, стало известно — один лётчик погиб.
«У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали», — написал на своей странице Игорь Кобзев.
Предварительно, причиной падения ТУ-22МЗ стала техническая неисправность. На месте крушения продолжаются работы по выяснению всех обстоятельств трагедии.