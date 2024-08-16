В Новосибирске передано в суд дело директора лицея, где упали в кипяток рабочие

Следователи передали в суд дело бывшего директора лицея № 12, где в кипяток в подвале упали трое рабочих и погибли от полученных травм. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Напомним, трагедия произошла 1 ноября 2021 года:
— В подвале произошел порыв трубопровода, под воздействием воды был размыт грунт под полом. В итоге там скопилась горячая вода. Когда двое сотрудников ООО «Новосибирской теплосетевой компании» и сотрудник лицея находились в подвале, обрушилось перекрытие. Мужчины упали в горячую воду, от полученных ожогов они умерли в больнице, — пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Бывшему директору лицея предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть трех человек. По версии следствия, она не приняла необходимые меры, чтобы трубопровод, который прорвала еще 26 октября 2021 года, и подвал были вовремя обследованы и отремонтированы. Директору грозит до семи лет лишения свободы.