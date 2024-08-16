В Новосибирске передано в суд дело директора лицея, где упали в кипяток рабочие

— В подвале произошел порыв трубопровода, под воздействием воды был размыт грунт под полом. В итоге там скопилась горячая вода. Когда двое сотрудников ООО «Новосибирской теплосетевой компании» и сотрудник лицея находились в подвале, обрушилось перекрытие. Мужчины упали в горячую воду, от полученных ожогов они умерли в больнице, — пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.