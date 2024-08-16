В космосе вырос огурец — один из лучших розыгрышей на орбите от Валерия Рюмина

16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре в семье строителей легендарного и поныне авиационного завода родился Валерий Рюмин. Первый космонавт-дальневосточник, 41-й космонавт СССР и 84-й на планете Земля.
Рюмин обладатель выдающихся достижений в мировой космонавтике: четыре космических полета общей продолжительностью 371 сутки 17 часов 26 минут, выход в открытый космос продолжительностью 1 час 23 минуты.
И один из главных весельчаков большой космической семьи.
В 1961 году, отслужив срочную в танковых войсках, Валерий Рюмин поступил на факультет электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института (ныне филиал Московского технического университета имени Баумана). Счастливое стечение обстоятельств: три года назад именно этот факультет был выбран Сергеем Павловичем Королевым для подготовки специалистов ракетно-космического комплекса. Так молодой выпускник-инженер попал в испытательный отдел конструкторского бюро Королева (ОКБ 1). И досконально изучил все созданные здесь космические корабли и орбитальные станции.
Долгое время как инженер-конструктор управлял космическими полетами, участвовал в запусках межпланетных автоматических и первых пилотируемых станций. На Байконуре в 1967 году и озарила мысль — а почему бы самому не слетать?! И Рюмин подал заявление «Прошу зачислить в отряд космонавтов…».
Ждать пришлось ни много, ни мало — шесть лет!
Первый блин вышел комом. 9 октября 1977 года корабль «Союз-25» (командир Владимир Коваленок, бортинженер Валерий Рюмин), не смог состыковаться с орбитальной станцией «Салют». И вместо 96-суточного пребывания на орбите космонавты-новички уже через двое суток вернулись на Землю. Обоих наградили орденом Ленина. Но это был единственный случай в СССР, когда первый орбитальный полет космонавтов не был отмечен званием Героя Советского Союза.
Ремонтник
Весьма драматично сложился и второй полет дальневосточника с 25 февраля по 19 августа 1979 года. Экипаж экспедиции на станцию «Салют-6» (командир Владимир Ляхов, бортинженер Валерий Рюмин) впервые смонтировал на орбите космический радиотелескоп КРТ-10. Но при «выталкивании» его в космос антенна — высотой с трехэтажный дом — зацепилась за конструкцию станции. Рискованная операция с выходом в космическую бездну была проведена безупречно.
Валерий Рюмин (1939−2022). Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Ну, а третий полет Валерия Рюмина, словно в награду за предыдущие стрессы, прошел без сучка и задоринки. С 9 апреля по 11 октября 1980 года на том же «Салюте-6» (командир Леонид Попов) бортинженер Рюмин получил опыт международных полетов, приняв экспедиции посещения из Венгрии, Вьетнама и Кубы.
Четвертый полет 58-летний Валерий Рюмин совершил спустя почти десять лет после ухода из отряда космонавтов. 2−12 июня 1998 года он был включен в экипаж американского шаттла «Дискавери», в программу которого входила стыковка с российским орбитальным комплексом «Мир». Так Рюмин стал самым пожилым российским космонавтом, побывавшим на орбите (только в 2013 году это достижение превзошел 59-летний Павел Виноградов).
Но не только рекордами и героической работой Валерий Рюмин вошел в историю космонавтики. Он по праву входит в пятерку лучших отечественных космонавтов- «приколистов» — любителей розыгрышей на орбите. В упоминавшейся выше драматической экспедиции на «Салют-6» Рюмин пронес на борт симпатичный пупырчатый огурец. И на первом сеансе связи гордо продемонстрировал его Центру управления полетом — вот какой красавец вырос в станционной оранжерее, пока мы отсутствовали!
ЦУП не успел как следует изумиться и порадоваться — командир Ляхов достал из кармана апельсин, тоже контрабандно доставленный на станцию…