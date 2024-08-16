В космосе вырос огурец — один из лучших розыгрышей на орбите от Валерия Рюмина

Четвертый полет 58-летний Валерий Рюмин совершил спустя почти десять лет после ухода из отряда космонавтов. 2−12 июня 1998 года он был включен в экипаж американского шаттла «Дискавери», в программу которого входила стыковка с российским орбитальным комплексом «Мир». Так Рюмин стал самым пожилым российским космонавтом, побывавшим на орбите (только в 2013 году это достижение превзошел 59-летний Павел Виноградов).