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В Красноярске 3-летний ребенок выпал из окна, пока мать занималась готовкой

Ребенок получил серьезные травмы, следователи проводят проверку.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске следователи выясняют обстоятельства падения 3-летнего ребенка из окна. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошёл вечером 15 августа в доме по улице 60 лет Октября. Предварительно установлено, что в квартире проживает 25-летняя мать с двумя детьми в возрасте 1 года и 3 лет. Младшая дочь находилась у родственников, а 3-летний сын около 8 вечера забрался на подоконник и упал с 5-го этажа. Мать в это время на кухне готовила. За ребёнком следил 16-летний брат матери, находившийся в гостях, но в этот момент отлучившийся в ванную комнату.

Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. У него черепно-мозговая травма, переломы. Медики делают все возможное для его восстановления.

Со слов соседей, они ранее неоднократно делали женщине замечания, что видели мальчика в открытом окне.

В СК добавили, что младшая дочь гостила у отца, с которым мать в разводе.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске возбудили уголовное дело после массовой драки между подростками.

СК