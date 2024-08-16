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МО: Вертолеты Ми-28 ночью нанесли удар ракетами «Вихрь» по ВСУ в Курской области

Источник: Российская газета

Экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удар ракетами «Вихрь» по ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ была осуществлена ночью. Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям.

По докладам разведки, все цели были успешно уничтожены, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, после чего вернулись на площадку вылета.

Накануне истребитель Су-34 поразил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции живую силу и военную технику украинских войск в курском приграничье.

По данным Минобороны РФ, общие потери украинской армии за время боев в Курской области превысили 2,6 тысячи военных. Противник также потерял 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 БМП и десятки единиц другой техники.