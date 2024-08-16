Житель Башкирии из-за ревности ударил ножом в спину знакомого

В июне в селе Абзаково Белорецкого района 59-летний сельчанин вместе со своей сожительницей пригласили к себе в дом знакомых, среди которых был 33-летний житель того же села. Компания распивала алкоголь, а ближе к ночи гости начали расходиться. Тогда в доме остались хозяева и их 33-летний односельчанин.
В какой-то момент хозяину показалось, что гость оказывает внимание его сожительнице, и на почве ревности между мужчинами возник словесный конфликт. Тогда подозреваемый попросил знакомого уйти, а когда тот обувался, ударил его в спину кухонным ножом-топориком.
Женщина сразу вызвала скорую помощь. Вместе с медиками прибыли и полицейские. Нападавший был задержан. Проведенная в дальнейшем судебно-медицинская экспертиза заключила, что потерпевшему причинен легкий вред здоровью.