Житель Башкирии из-за ревности ударил ножом в спину знакомого

В июне в селе Абзаково Белорецкого района 59-летний сельчанин вместе со своей сожительницей пригласили к себе в дом знакомых, среди которых был 33-летний житель того же села. Компания распивала алкоголь, а ближе к ночи гости начали расходиться. Тогда в доме остались хозяева и их 33-летний односельчанин.