Причиной крушения самолета Ту-22МЗ в Иркутской области могла стать неисправность

15 августа 2024 года в 22:18 в региональное отделение центра медицины катастроф сообщили о том, что военные самолет ТУ-22МЗ потерпел крушение при выполнении плановых работ в Черемховском районе. Всю ночь на месте происшествия работали специалисты, пытались определить причину крушения. По предварительной информации, самолет упал из-за технической неисправности. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Экипаж увел самолет от жилых строений. Четыре пилота катапультировали. Всех уже нашли, сейчас им оказывается медицинская помощь, — поделился Игорь Кобзев.
16 августа стало известно, что один из пилотов скончался в больнице Иркутской области. Еще трое находятся в больнице, с травмами различной степени тяжести. Самолет упал в безлюдной местности, поэтому из населения никто не пострадал, на земле разрушений нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пилот упавшего бомбардировщика погиб в больнице Иркутской области.