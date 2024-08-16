Причиной крушения самолета Ту-22МЗ в Иркутской области могла стать неисправность

15 августа 2024 года в 22:18 в региональное отделение центра медицины катастроф сообщили о том, что военные самолет ТУ-22МЗ потерпел крушение при выполнении плановых работ в Черемховском районе. Всю ночь на месте происшествия работали специалисты, пытались определить причину крушения. По предварительной информации, самолет упал из-за технической неисправности. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.