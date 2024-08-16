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Причиной крушения самолета Ту-22МЗ в Иркутской области могла стать неисправность

Один пилот скончался в больнице.
Источник: Комсомольская правда

15 августа 2024 года в 22:18 в региональное отделение центра медицины катастроф сообщили о том, что военные самолет ТУ-22МЗ потерпел крушение при выполнении плановых работ в Черемховском районе. Всю ночь на месте происшествия работали специалисты, пытались определить причину крушения. По предварительной информации, самолет упал из-за технической неисправности. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Экипаж увел самолет от жилых строений. Четыре пилота катапультировали. Всех уже нашли, сейчас им оказывается медицинская помощь, — поделился Игорь Кобзев.

16 августа стало известно, что один из пилотов скончался в больнице Иркутской области. Еще трое находятся в больнице, с травмами различной степени тяжести. Самолет упал в безлюдной местности, поэтому из населения никто не пострадал, на земле разрушений нет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пилот упавшего бомбардировщика погиб в больнице Иркутской области.