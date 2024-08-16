Продюсер моделей из Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

Одной из обманутых девушек оказалась 24-летняя Мария Соловьева из Архангельска. Она узнала о менеджере Антоне Парамонове, который может помочь ее карьере, в 2022 году. К тому моменту она уже самостоятельно участвовала в нескольких конкурсах красоты и занимала призовые места.
«Как следует из материалов уголовного дела, Парамонов два года не оставлял попыток стать партнером девушки и, наконец, ее уговорил. Мария согласилась поучаствовать в конкурсах “Мисс Москва” и “Краса России”. Он сразу потребовал деньги: чуть более 60 тыс. рублей. Соколова успешно выступила на первом из мероприятий в июле 2024 года, где заняла третье место. К своему удивлению, она узнала от других участниц, что услуги Парамонова для участия в конкурсе не требовались — достаточно было перевести 25 тыс. рублей напрямую организаторам. После финала Парамонов написал девушке, что “разочарован” в ней, больше не хочет иметь с ней дела», — передают «Известия».
Возвращать деньги девушке продюсер отказался. В похожей ситуации оказалась и другая подопечная Парамонова Валерия Арбаева. Ей он якобы не вернул 40 тыс. рублей, которые она отдала в качестве взноса за участие в конкурсе «Мисс Азия». Девушка сама передумала участвовать в мероприятии, Парамонов просто пропал.
Самая громкая история стала известна на этой неделе. Бывшая «Мисс Москва» Алеся Семеренко стала жертвой мошенничества на сумму 5,3 млн рублей. Выяснилось, что она уже почти год пытается вернуть деньги. Девушка заплатила эту крупную сумму Парамонову, который пообещал ей призовое место на конкурсе Miss Earth во Вьетнаме. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.