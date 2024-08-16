Продюсер моделей из Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

«Как следует из материалов уголовного дела, Парамонов два года не оставлял попыток стать партнером девушки и, наконец, ее уговорил. Мария согласилась поучаствовать в конкурсах “Мисс Москва” и “Краса России”. Он сразу потребовал деньги: чуть более 60 тыс. рублей. Соколова успешно выступила на первом из мероприятий в июле 2024 года, где заняла третье место. К своему удивлению, она узнала от других участниц, что услуги Парамонова для участия в конкурсе не требовались — достаточно было перевести 25 тыс. рублей напрямую организаторам. После финала Парамонов написал девушке, что “разочарован” в ней, больше не хочет иметь с ней дела», — передают «Известия».