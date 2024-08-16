В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

Кадры, снятые российским бойцом и зафиксировавшие уничтоженную группу противника, оказались в распоряжении агентства.
«В районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — сказал представитель силового ведомства.
Накануне РИА Новости уже публиковало видео уничтожения подобной группы — из пяти украинских десантников той же 80-й бригады ВСУ в районе села Борки, а до этого — группы из шести боевиков под населенным пунктом Коренево.
Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова, его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.
Ситуация в Курской области
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.