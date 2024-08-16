Иркутянин погиб, спасаясь от медведя на берегу Байкала

«Около 10 утра, два туриста из города Иркутска отправились на берег Змеиной бухты в поисках дикоросов (грибы, шишки сосны сибирской). Со слов одного из участников происшествия, по пути они заметили медведя, испугались и побежали, затем спрыгнули со скалы в воду. Один из них погиб (разбился), второй с переломом ключицы доставлен сотрудниками “Заповедного Подлеморья” в Баргузинскую ЦРБ, ему оказана первая медицинская помощь», — написано в Telegram-канале Забайкальский нацпарка.