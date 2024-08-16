Приставы предупредили волгоградцев о «заразных» двойниках

— Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают пользователям сети Интернет загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт, — предупреждают в ГУ ФССП России по региону.