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Автомобиль депутатов Госсобрания Башкирии попал под обстрел в зоне СВО

Автомобиль с депутатами Госсобрания — Курултая Башкирии Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой, находившимися с гуманитарной миссией в зоне проведения СВО, был атакован ударным дроном. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: телеграм-канал "Честно говоря"

По словам председателя Госсобрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, депутаты возвращались в Бердянск на личном автомобиле Тимергали Уразгулова после встречи и передачи груза нашим бойцам. Машину атаковали возле населенного пункта Токмак в Запорожской области.

«Машина шла на скорости, удар дрона пришелся по крыше, он отлетел и уже в воздухе взорвался. Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя на автомобиль, он серьезно поврежден, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразов получил легкое осколочное ранение, от госпитализации отказался», — рассказал Константин Толкачев.

Сейчас депутаты находятся в Ростовской области и направляются в Уфу.