Автомобиль депутатов Госсобрания Башкирии попал под обстрел в зоне СВО

«Машина шла на скорости, удар дрона пришелся по крыше, он отлетел и уже в воздухе взорвался. Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя на автомобиль, он серьезно поврежден, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразов получил легкое осколочное ранение, от госпитализации отказался», — рассказал Константин Толкачев.