Автомобиль депутатов Госсобрания Башкирии попал под обстрел в зоне СВО

По словам председателя Госсобрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, депутаты возвращались в Бердянск на личном автомобиле Тимергали Уразгулова после встречи и передачи груза нашим бойцам. Машину атаковали возле населенного пункта Токмак в Запорожской области.
«Машина шла на скорости, удар дрона пришелся по крыше, он отлетел и уже в воздухе взорвался. Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя на автомобиль, он серьезно поврежден, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразов получил легкое осколочное ранение, от госпитализации отказался», — рассказал Константин Толкачев.
Сейчас депутаты находятся в Ростовской области и направляются в Уфу.