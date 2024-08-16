Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детей, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле, отправили на отдых

Двенадцать детей из дома, обрушившегося в Нижнем Тагиле, поехали в загородные лагеря Среднего Урала.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле 1 августа из-за взрыва газа обрушились два подъезда пятиэтажного дома на улице Сибирской, 81. Под завалами погибли пять взрослых и столько же детей, а еще 15 человек удалось достать из-под обломков живыми.

Двенадцать детей, проживавших в частично обрушившемся доме, распределили по шести загородным лагерям Свердловской области. Они отправились туда на две недели.

— Кроме того, все дети из первого и второго подъездов дома получат канцелярские товары, рюкзаки и необходимые принадлежности к началу учебного года, — сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Также детям помогут приобрести школьную и спортивную форму для уроков физкультуры. Администрация Нижнего Тагила заявила о готовности помочь семьям, эвакуированным из дома, сменить образовательное учреждение. Пока что таких заявок не поступало.