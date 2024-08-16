ТАСС сообщил об арестованном кавалере трех орденов по делу комбрига ВДВ

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), уточнил собеседник агентства. По его словам, Фролова задержали в Санкт-Петербурге, после чего этапировали в Москву, где он был заключен под стражу.