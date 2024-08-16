В ВСУ рассказали WP о последствиях попытки атаки на Белгородскую область

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявлял, что к тому моменту ВСУ контролировали 28 населенных пунктов в области. 15 августа Минобороны отчиталось о восстановлении контроля над селом Крупец в Беловском районе, а также о пресечении попыток прорыва мобильных групп ВСУ близ Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Потери ВСУ на курском направлении с 6 августа ведомство оценило в 2,6 тыс. человек.