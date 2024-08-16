После удара оказалась под машиной: водитель сбил маленькую девочку в спальном районе Хабаровска

Трое девочек весело вприпрыжку двигались к дороге. Две девочки замедлили шаг и остановились у обочины, а третья не остановилась. Она выбежала из-за припаркованного у обочины другого авто и тут же попала под колеса Suzuki. При торможении хэтчбек проехал еще несколько метров. Водитель, будто даже сразу не понял, кого сбил. Вместе с пассажиром они выскочили на улицу и кинулись смотреть, кто лежит под ним. Там оказалась малышка…