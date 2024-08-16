После удара оказалась под машиной: водитель сбил маленькую девочку в спальном районе Хабаровска

Вечером 14 августа водитель на автомобиле Suzuki Swift двигался по переулку Ростовскому со стороны улицы Лермонтова и сбил пересекающую дорогу девочку. Ребенок оказался под днищем авто, подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Трое девочек весело вприпрыжку двигались к дороге. Две девочки замедлили шаг и остановились у обочины, а третья не остановилась. Она выбежала из-за припаркованного у обочины другого авто и тут же попала под колеса Suzuki. При торможении хэтчбек проехал еще несколько метров. Водитель, будто даже сразу не понял, кого сбил. Вместе с пассажиром они выскочили на улицу и кинулись смотреть, кто лежит под ним. Там оказалась малышка…
Один из очевидцев аварии рассказал, что ребенок сильно разбил голову. По его словам, раньше на этом месте был лежачий полицейский, но недавно из-за ремонта труб его убрали и на место не вернули. Другие очевидцы утверждают, что скорость у Suzuki была небольшая, не выше допустимых 20 километров в час.
Как сообщили в Госавтоинспекции, ребенок 2016 года рождения получил ссадины и ушибы и сейчас проходит амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
Жизни девочки на данный момент ничего не угрожает. Напомним, что 13 августа подобное ДТП произошло на улице Серышева. Также в вечернее время был сбит мальчик тоже 2016 года рождения. Ребенка с травмами увезли в больницу.
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