Ушла и больше ее никто не видел: в Братске спустя два дня завершились поиски пропавшей женщины

— Пропавшую жительницу Братска нашли мертвой спустя два дня, — рассказали в Следственном комитете России по Иркутской области.
Серо-зеленые глаза, короткие темные волосы, на вид около 25−30 лет, рост 175−177 см, худощавого телосложения — рассказывали волонтеры и полицейские о пропавшей женщине. Уточнялось, что она ушла днем 12 августа 2024 года с улицы Приморской в Братске. После этого о ней никто ничего не слышал. Поиски еще осложнило то, что неизвестно было, во что была одета женщина в момент исчезновения.
— Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей, просим сообщить, — писал в ориентировках Национальный центр помощи по Иркутской области.
И вот, 14 августа правоохранители сообщили корреспонденту КП-Иркутск о том, что поиски завершены. Жительницу Братска нашли мертвой.