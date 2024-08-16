Ушла и больше ее никто не видел: в Братске спустя два дня завершились поиски пропавшей женщины

Серо-зеленые глаза, короткие темные волосы, на вид около 25−30 лет, рост 175−177 см, худощавого телосложения — рассказывали волонтеры и полицейские о пропавшей женщине. Уточнялось, что она ушла днем 12 августа 2024 года с улицы Приморской в Братске. После этого о ней никто ничего не слышал. Поиски еще осложнило то, что неизвестно было, во что была одета женщина в момент исчезновения.