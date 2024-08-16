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Хабаровчанин перевел 500 тысяч аферистам, поверив в миф о безопасном счете

Мошенники в Хабаровске выманили у мужчины полмиллиона, представившись полицейскими.

Источник: Freepik

В Хабаровске в отдел полиции № 4 Управления МВД России по городу Хабаровску обратился житель Центрального района с заявлением о том, что стал жертвой мошеннической схемы, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и уведомил его о произошедшей утечке персональных данных.

После этого ему позвонила женщина, не уточнившая свою должность, вероятно, связанная с банком или налоговой службой, и сообщила, что его налоговый вычет якобы был взломан. Она убедила мужчину перевести свои сбережения на так называемый «безопасный счет». Доверившись мошенникам, он отправился в банк и перевел 500 тысяч рублей — все свои накопления.

«В отношении произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”, — сообщил исполняющий обязанности начальника ОМВД России по городу Хабаровску Артем Поляков.