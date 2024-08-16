Отец школьницы, погибшей при взрыве дома в Нижнем Тагиле, вступился за арестованных газовщиков

Он заявил, что местные жители не верят в официальную версию взрыва. По словам Касьянова, в течение полутора месяцев в их подъезде была открыта дверь в подвал. Жильцы дома предполагали, что там проводятся ремонтные работы. Сам отец погибшей не видел момент взрыва. По его словам, женщина, которая работает воспитателем в садике, подъезжала в этот момент на машине и видела какой-то дым из подвала. При этом, как уточняет Михаил, силовики изъяли все видеорегистраторы из автомобилей, которые стояли рядом.