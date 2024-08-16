Отец школьницы, погибшей при взрыве дома в Нижнем Тагиле, вступился за арестованных газовщиков

«Ничего нельзя вернуть. Девочек наших уже не вернуть. Ребят-газовщиков жалко, что на них все накинулись. Они не виноваты», — заявил он Е1.
Он заявил, что местные жители не верят в официальную версию взрыва. По словам Касьянова, в течение полутора месяцев в их подъезде была открыта дверь в подвал. Жильцы дома предполагали, что там проводятся ремонтные работы. Сам отец погибшей не видел момент взрыва. По его словам, женщина, которая работает воспитателем в садике, подъезжала в этот момент на машине и видела какой-то дым из подвала. При этом, как уточняет Михаил, силовики изъяли все видеорегистраторы из автомобилей, которые стояли рядом.
«Спасатели, которые там были, сказали: “Ну какой это взрыв газа? Мы видели, что такое взрыв газа. Это максимум дверь передняя может вылететь”. А у нас, получается, рухнула вся лестница, видимо, под лестницей что-то было. У первого подъезда задняя стенка вся была выбита. Ну как, если это взрыв бытового газа? Это бы лицевая сторона больше пострадала, а тут, наоборот, получается, зад дома пострадал», — отметил мужчина.
Обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло 1 августа после взрыва газа. В городе был введен режим ЧС. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, погибли 10 человек, из них 5 детей.
7 августа Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения сотрудникам компании, обвиняемым по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по делу о взрыве дома на улице Сибирской, 81. Слесарей Александра Алимова, Александру Ерыкину и мастера Максима Гривского, задержанных после взрыва газа, отправили под домашний арест до 1 октября. Все трое обвиняемых не признают свою вину. Максим Гривский заявил, что трагедия такого масштаба не могла произойти из-за утечки газа. Однако жители дома в суде сказали, что в пятиэтажке пахло газом за несколько дней до трагедии, хотя никто из них в газовую службу не обращался.