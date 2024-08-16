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Причины столкновения двух теплоходов выясняют в Волгоградской области

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, что инцидент произошел днем, 12 июля, этого года в акватории Волго-Донского судоходного канала. На 2618-м километре столкнулись два крупных судна — теплоход «Мерле» и буксир-толкач «ОТ-2443». В результате их собственники столкнулись со значительным ущербом.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Чтобы установить все обстоятельства, следователи осмотрели место столкновения теплоходов и организовали необходимые экспертизы. Проводимый комплекс следственных действий позволит выяснить точные причины и условия произошедшего.