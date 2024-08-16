Причины столкновения двух теплоходов выясняют в Волгоградской области

Напомним, что инцидент произошел днем, 12 июля, этого года в акватории Волго-Донского судоходного канала. На 2618-м километре столкнулись два крупных судна — теплоход «Мерле» и буксир-толкач «ОТ-2443». В результате их собственники столкнулись со значительным ущербом.