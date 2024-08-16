В Омске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинского терроризма

По данным ведомства, мужчина в июне 2023 года с помощью сети Интернет, под публикацией на одном из Телеграм-каналов с видео допроса военнопленного Вооруженных Сил РФ участниками украинского военизированного объединения, разместил свой личный комментарий. В нём он оправдывал терроризм.