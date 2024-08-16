В Омске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинского терроризма

Сотрудники УФСБ России по Омской области сумели задержать омича, подозреваемого в причастности к оправданию террористической деятельности.
По данным ведомства, мужчина в июне 2023 года с помощью сети Интернет, под публикацией на одном из Телеграм-каналов с видео допроса военнопленного Вооруженных Сил РФ участниками украинского военизированного объединения, разместил свой личный комментарий. В нём он оправдывал терроризм.
Этот комментарий стал основанием для возбуждения следственным отделением Управления уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.
Ведётся следствие.
Ранее мы сообщали о том, что омича отправили в тюрьму за оправдание терроризма.