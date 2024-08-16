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В Омске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинского терроризма

Ведётся следствие.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники УФСБ России по Омской области сумели задержать омича, подозреваемого в причастности к оправданию террористической деятельности.

По данным ведомства, мужчина в июне 2023 года с помощью сети Интернет, под публикацией на одном из Телеграм-каналов с видео допроса военнопленного Вооруженных Сил РФ участниками украинского военизированного объединения, разместил свой личный комментарий. В нём он оправдывал терроризм.

Этот комментарий стал основанием для возбуждения следственным отделением Управления уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Ведётся следствие.

Ранее мы сообщали о том, что омича отправили в тюрьму за оправдание терроризма.