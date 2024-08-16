Компания вырубила деревья в Сурхандарьинской области, ущерб оценили почти в 84 миллиона сумов

Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Сурхандарьинской области во время рейда установило, что одно из предприятий вырубило 16 можжевельников и вырвали с корнем два куста жимолости.
Также были повреждены 49 можжевельников и 1 куст жимолости, которые вскоре погибли.
Растения вырубили при добыче и транспортировке угля в отделении «Алачапон» Байсунского государственного лесного хозяйства.
Собранные по данному факту документы передадут в суд для принятия соответствующих мер.