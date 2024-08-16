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Компания вырубила деревья в Сурхандарьинской области, ущерб оценили почти в 84 миллиона сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. При добыче угля предприниматели вырубили и повредили десятки деревьев и кустарников в Сурхандарьинской области, природе нанесен ущерб на сумму 83,81 миллиона сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Сурхандарьинской области во время рейда установило, что одно из предприятий вырубило 16 можжевельников и вырвали с корнем два куста жимолости.

Также были повреждены 49 можжевельников и 1 куст жимолости, которые вскоре погибли.

Растения вырубили при добыче и транспортировке угля в отделении «Алачапон» Байсунского государственного лесного хозяйства.

Собранные по данному факту документы передадут в суд для принятия соответствующих мер.