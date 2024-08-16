В Приморье прокуратура оспорит решение суда о возврате дела «Трифоновской» банды

Прокуратура планирует обжаловать решение суда, касающееся возвращения уголовного дела о банде «Трифоновские» прокурору, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Приморский краевой суд вернул уголовное дело против лидера и одного из участников группы «Трифоновские», Александра Ясина и Евгения Бычкова, которые обвиняются в организации банды, убийстве, связанного с бандитизмом, а также в незаконном обороте оружия.
Причиной такого решения суда стало ходатайство защитника, который указал на возможное нарушение при прекращении уголовного преследования в отношении одного из участников дела по истечении срока давности.
Решение суда пока не вступило в законную силу, и прокуратура края намерена его оспорить, подав апелляционное представление в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции.
Следует напомнить, что ранее Приморским краевым судом также рассматривалось дело киллера банды «Трифоновские», в отношении которого изначально было принято решение о возвращении дела прокурору. Однако вышестоящий суд отменил это решение по представлению прокуратуры, и по делу был вынесен обвинительный приговор.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, не ранее 1990 года Ясин создал преступное сообщество, в которое вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие лица. Сообществом совершались тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики, с использованием земельных участков рекреационного назначения в городе Владивостоке.