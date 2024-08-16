В Приморье прокуратура оспорит решение суда о возврате дела «Трифоновской» банды

Следует напомнить, что ранее Приморским краевым судом также рассматривалось дело киллера банды «Трифоновские», в отношении которого изначально было принято решение о возвращении дела прокурору. Однако вышестоящий суд отменил это решение по представлению прокуратуры, и по делу был вынесен обвинительный приговор.