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Производственное помещение горело в Гродно: уничтожено 5 тонн льняной вытряски и хлопка-сырца

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственное помещение горело в Гродно по ул. М. Горького, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сигнал о ЧП поступил спасателям 15 августа в 14.08. В результате пожара уничтожено 5 т льняной вытряски и хлопка-сырца, повреждено 3 т хлопка-сырца, спасено 25,5 т сырья и продукции. Пострадавших нет.

Причину случившегося устанавливают.

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