Сигнал о ЧП поступил спасателям 15 августа в 14.08. В результате пожара уничтожено 5 т льняной вытряски и хлопка-сырца, повреждено 3 т хлопка-сырца, спасено 25,5 т сырья и продукции. Пострадавших нет.
Причину случившегося устанавливают.
Производственное помещение горело в Гродно: уничтожено 5 тонн льняной вытряски и хлопка-сырца
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственное помещение горело в Гродно по ул. М. Горького, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сигнал о ЧП поступил спасателям 15 августа в 14.08. В результате пожара уничтожено 5 т льняной вытряски и хлопка-сырца, повреждено 3 т хлопка-сырца, спасено 25,5 т сырья и продукции. Пострадавших нет.