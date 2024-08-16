Производственное помещение горело в Гродно: уничтожено 5 тонн льняной вытряски и хлопка-сырца

Сигнал о ЧП поступил спасателям 15 августа в 14.08. В результате пожара уничтожено 5 т льняной вытряски и хлопка-сырца, повреждено 3 т хлопка-сырца, спасено 25,5 т сырья и продукции. Пострадавших нет.



Причину случившегося устанавливают.