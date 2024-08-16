Подвели наушники: в Приморье подросток не услышал поезд и получил травмы

Обыкновенные наушники едва не стали причиной трагедии в приморской Находке. Там гуляющий вдоль путей подросток не услышал вовремя приближающийся поезд и едва не угодил под него, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
Собственно, вдоль железнодорожных путей вечером 14 августа прогуливались трое подростков-приятелей. Все трое, как это водится у современной молодежи — в наушниках. Вот только двое вовремя услышали приближающийся пассажирский поезд, ехавший из Тихоокеанской в Хабаровск, и отошли в сторону, а третий не успел.
Мальчика 2010 года рождения подхватило плотным потоком воздуха, образовавшимся от прохождения состава и отшвырнуло в сторону. Повезло, что не под колеса поезда. Тем не менее он получил травмы. Подростка доставили в больницу, где ему оказали помощь. Жизни его ничего не угрожает.
Находкинская транспортная прокуратура начала проверять соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожной техники, а заодно — законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в ночь на 13 августа под колесами поезда погиб 46-летний мужчина.