Подвели наушники: в Приморье подросток не услышал поезд и получил травмы

Мальчика 2010 года рождения подхватило плотным потоком воздуха, образовавшимся от прохождения состава и отшвырнуло в сторону. Повезло, что не под колеса поезда. Тем не менее он получил травмы. Подростка доставили в больницу, где ему оказали помощь. Жизни его ничего не угрожает.