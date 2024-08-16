Осужденному на 12 лет за диверсию новосибирцу не удалось обжаловать приговор

По версии следствия, 48-летний Дмитрий Гурулев в ноябре 2022 года установил бутылку с «коктейлем Молотова» на цистерне с соляркой на железнодорожной станции Сибирская и поджег фитиль, однако пожара и взрыва не произошло. После неудачной попытки он стал готовить новую диверсию, но был задержан силовиками. Расследование установило, что действия диверсанта координировали из Украины участники запрещенной в РФ террористической организации «Легион “Свобода России”».