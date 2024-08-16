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Осужденному на 12 лет за диверсию новосибирцу не удалось обжаловать приговор

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу зашиты Дмитрия Гурулева, осужденного на 12 лет по уголовному делу о диверсии на железной дороге.

Источник: AP 2023

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе суда, в судебном заседании сторона защиты приводила доводы о недоказанности вины Дмитрия Гурулева.

По версии следствия, 48-летний Дмитрий Гурулев в ноябре 2022 года установил бутылку с «коктейлем Молотова» на цистерне с соляркой на железнодорожной станции Сибирская и поджег фитиль, однако пожара и взрыва не произошло. После неудачной попытки он стал готовить новую диверсию, но был задержан силовиками. Расследование установило, что действия диверсанта координировали из Украины участники запрещенной в РФ террористической организации «Легион “Свобода России”».

Приговор по делу коллегия Новосибирского областного суда вынесла в середине мая 2024 года.

Дмитрию Гурулеву назначили 12 лет лишения свободы (три из них он проведет в тюрьме и девять — в колонии строгого режима) и штраф в размере 300 тыс. руб.