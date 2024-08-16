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В Ростове на рынке потушили торговый павильон

В Ростове-на-Дону, на Днепровском рынке, горел торговый павильон.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, на Днепровском рынке, горел торговый павильон. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 15 августа около 21:30 на Вятской, 47А.

По предварительной информации ведомства, пламя стремительно распространялось по территории павильона. Огнем были охвачены порядка 20 квадратных метров.

На месте ЧП работали 12 спасателей на четырех автоцистернах. К счастью, обошлось без пострадавших. Полностью потушить ларек удалось к 21:50. Причина пожара устанавливается.

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