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В природном парке выявили хищение 8 миллионов тенге

Сотрудников департамента казначейства и бухгалтеров природного парка подозревают в сговоре, передает Tengrinews.kz.

«Прокуратурой Туркестанской области выявлены систематические нарушения законности в деятельности департамента казначейства. В частности, должностные лица департамента в сговоре с бухгалтерами КГУ “Сырдарья-Туркестанский государственный региональный природный парк” (далее — КГУ) путем необоснованного увеличения штатной численности работников КГУ присвоили более 8 миллионов тенге», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Этот факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Департаменту экономических расследований по Туркестанской области поручили разобраться в деталях дела. Прокуратура выявила и другие нарушения, по которым внесла акт надзора в Минфин.