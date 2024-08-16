В природном парке выявили хищение 8 миллионов тенге

«Прокуратурой Туркестанской области выявлены систематические нарушения законности в деятельности департамента казначейства. В частности, должностные лица департамента в сговоре с бухгалтерами КГУ “Сырдарья-Туркестанский государственный региональный природный парк” (далее — КГУ) путем необоснованного увеличения штатной численности работников КГУ присвоили более 8 миллионов тенге», — говорится в сообщении областной прокуратуры.
Этот факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Департаменту экономических расследований по Туркестанской области поручили разобраться в деталях дела. Прокуратура выявила и другие нарушения, по которым внесла акт надзора в Минфин.