«На вас пытаются оформить кредит»: 56-летний инженер из Иркутска перевел «полицейским» 1,9 млн рублей

В отдел полиции обратился 56-летний инженер из Иркутска с заявлением о том, что его обманули мошенники, которые представились правоохранителями. Они сообщили об утечке персональных данных и о том, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Далее к диалогу присоединился якобы работник портала госуслуг. Он порекомендовал оформить в банке «зеркальный займ», а все деньги отправить на «безопасный счет».
— По инструкции звонивших, потерпевший взял кредит в размере одного миллиона 900 тысяч рублей и отправил всю сумму по указанным реквизитам. Однако затем аферисты перестали выходить на связь, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские завели уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщина из Ольхонского района осуждена за неуплату алиментов в размере около 1,5 млн рублей.