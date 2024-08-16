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«На вас пытаются оформить кредит»: 56-летний инженер из Иркутска перевел «полицейским» 1,9 млн рублей

56-летний инженер из Иркутска отправил на счет мошенников 1,9 млн.

Источник: Комсомольская правда

В отдел полиции обратился 56-летний инженер из Иркутска с заявлением о том, что его обманули мошенники, которые представились правоохранителями. Они сообщили об утечке персональных данных и о том, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Далее к диалогу присоединился якобы работник портала госуслуг. Он порекомендовал оформить в банке «зеркальный займ», а все деньги отправить на «безопасный счет».

— По инструкции звонивших, потерпевший взял кредит в размере одного миллиона 900 тысяч рублей и отправил всю сумму по указанным реквизитам. Однако затем аферисты перестали выходить на связь, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас полицейские завели уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщина из Ольхонского района осуждена за неуплату алиментов в размере около 1,5 млн рублей.