«На вас пытаются оформить кредит»: 56-летний инженер из Иркутска перевел «полицейским» 1,9 млн рублей

В отдел полиции обратился 56-летний инженер из Иркутска с заявлением о том, что его обманули мошенники, которые представились правоохранителями. Они сообщили об утечке персональных данных и о том, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.