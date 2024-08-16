Экс-главу Комитета дорожного хозяйства Челябинска оставили в СИЗО до 21 ноября

По версии следствия, с марта по апрель 2020 года Кучитаров самостоятельно обеспечил «формирование заведомо завышенной начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по озеленению в сумме более 122 млн рублей». Затем помог коммерческой организации заключить контракт на выполнение этих работ, подписал дополнительные соглашения к нему на сумму более 97 млн, также завысив стоимость. В дальнейшем «совершил действия по их приемке, что повлекло причинение администрации города имущественного ущерба на общую сумму более 32 млн рублей».