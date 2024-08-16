В Шкотовском районе Приморья рухнул мост

В Приморье случилось ЧП — в Шкотовском районе обвалился мост, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом рассказал глава Шкотовского муниципального округа Владимир Носов.
Груженый грузовик подрядной организации, которая грейдирует дороги на территории округа, заехал на мост в районе села Новороссия. Под тяжестью сооружение разрушилось.
Сейчас Специалисты обустраивают временный объезд разрушенной конструкции. В ближайшее ремня планируется приступить к восстановлению моста.
Напомним, в Ольгинском округе на месте смытых паводком мостов возводят два новых сооружения.