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В Шкотовском районе Приморья рухнул мост

Специалисты обустраивают временный объезд.

Источник: Соцсети

В Приморье случилось ЧП — в Шкотовском районе обвалился мост, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом рассказал глава Шкотовского муниципального округа Владимир Носов.

Груженый грузовик подрядной организации, которая грейдирует дороги на территории округа, заехал на мост в районе села Новороссия. Под тяжестью сооружение разрушилось.

Сейчас Специалисты обустраивают временный объезд разрушенной конструкции. В ближайшее ремня планируется приступить к восстановлению моста.

Напомним, в Ольгинском округе на месте смытых паводком мостов возводят два новых сооружения.