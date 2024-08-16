Информация о том, что на МТК загорелся трактор, пришла 15 августа в 17.16. Огонь уничтожил кабину, два задних колеса, повреждено лакокрасочное покрытие кабины. Пострадавших нет.
Причину случившегося устанавливают специалисты.
В Пружанском районе на МТК горел трактор
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трактор горел на территории молочно-товарного комплекса в г.п. Шерешево Пружанского района Брестской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о том, что на МТК загорелся трактор, пришла 15 августа в 17.16. Огонь уничтожил кабину, два задних колеса, повреждено лакокрасочное покрытие кабины. Пострадавших нет.