В Минске два человека пострадали в ДТП с двумя трамваями на улице Козлова.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что неподалеку от здания по адресу Козлова, 8 16 августа случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя трамваями. По причине ДТП случилась остановка трамваев на маршрутах № 1, 3, 4, 6, 11. Отмечается, что движение маршрутов со стороны Зеленого Луга организовано до станции Озеро, стороны ДС Озеро до ДС Зеленого Луга.
Кроме того, приостановлено движение маршрутов стороны Серебрянки до Змитрока Бядули, со стороны Мясникова до РК Змитрока Бядули. В ведомстве обратили внимание на то, что временно был организован автобусный маршрут № 904, следующий от РК Змитрока Бядули до станции метро площадь Якуба Коласа.
Согласно предварительным данным, 16 августа, в пятницу, примерно в 07.30 41-летняя водитель трамвая ехала около дома № 6, расположенного по улице Козлова. Со слов водителя, по причине отключения напряжения на контактной сети случилась остановка трамвая. Из-за этого 41-летняя водитель врезалась в остановившийся трамвай впереди. В результате дорожно-транспортного происшествия несколько пассажиров доставлены в больницу.