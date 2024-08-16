В Минске два человека пострадали в ДТП с двумя трамваями на улице Козлова.

Кроме того, приостановлено движение маршрутов стороны Серебрянки до Змитрока Бядули, со стороны Мясникова до РК Змитрока Бядули. В ведомстве обратили внимание на то, что временно был организован автобусный маршрут № 904, следующий от РК Змитрока Бядули до станции метро площадь Якуба Коласа.