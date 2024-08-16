ТАСС узнал о признании РЖД потерпевшей стороной по делу Сидики

По версии следствия, в июле того же года он с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани, а в ноябре подорвал железную дорогу, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб.