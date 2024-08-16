В Омске задержали мужчину за оправдание украинских военных в телеграме

«По имеющейся информации задержанный в июне 2023 г., используя личный аккаунт в сети Интернет, под публикацией на одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного Вооруженных Сил РФ участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций», — рассказали в ведомстве.