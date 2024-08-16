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В Омске задержали мужчину за оправдание украинских военных в телеграме

Омич прокомментировал пост в видео.

Источник: Комсомольская правда

В Омске за оправдание действий ВСУ задержали мужчину, который прокомментировал пост с видео допроса военнопленного российского солдата в одном из телеграмм-каналов.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области, омич оставил комментарий со своего личного аккаунта.

«По имеющейся информации задержанный в июне 2023 г., используя личный аккаунт в сети Интернет, под публикацией на одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного Вооруженных Сил РФ участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций», — рассказали в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства действий омича.