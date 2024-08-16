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Нижегородскую бизнесвумен оставили под стражей из-за дела с мигрантами

Мигранты незаконно занимались трудовой деятельностью в фирме под ее контролем.

Бизнесвумен из Нижнего Новгорода была оставлена под домашним арестом по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом уведомила пресс-служба судов региона.

По официальной информации, глава компании ООО «Эхо» и ее соучастники обеспечили проживание иностранных граждан в России без соответствующих документов, в том числе с поддельными данными о работе. Мигранты занимались трудовой деятельностью в фирме под их контролем.

Напомним, ранее мы писали, что 37 нарушений выявили при проверке мигрантов на стройке в Кстовском районе.