Более 10 тысяч вейпов изъяла полиция Алматы

С 20 июня 2024 года в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов. Теперь продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.