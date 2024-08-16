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WSJ: нападение на Курскую область ухудшит ситуацию для ВСУ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не «оправдает себя», пишет газета Wall Street Journal.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет издание, нападение на Курскую область «рискует ухудшить и без того плохую ситуацию» для ВСУ.

«У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу», — заявил газете командир 21-го батальона ВСУ, который на прошлой неделе находился в районе Красногоровки. Он пожаловался на то, что только около 20% потерь батальона восполняют мобилизованными. Помимо этого, по его словам, солдаты истощены.

По данным Wall Street Journal, Киев тем временем перебрасывает свои силы с восточного фронта в Курскую область, оставляя подразделения «еще более растянутыми».

Как сообщается, украинские командиры на других направлениях жалуются на нехватку артиллерийских боеприпасов и людей.

«Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, у нас будет два или три», — сказал 45-летний майор украинских сил, который последние два месяца находится в районе Часова Яра. По его словам, из-за нехватки людей, в окопы вынуждены отправлять тыловой персонал.

Как отмечает издание, учитывая нехватку военных на других направлениях, украинские военные выражают сомнения в том, что атака на Курскую область «оправдает себя».

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.