Как пишет издание, нападение на Курскую область «рискует ухудшить и без того плохую ситуацию» для ВСУ.
«У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу», — заявил газете командир 21-го батальона ВСУ, который на прошлой неделе находился в районе Красногоровки. Он пожаловался на то, что только около 20% потерь батальона восполняют мобилизованными. Помимо этого, по его словам, солдаты истощены.
Как сообщается, украинские командиры на других направлениях жалуются на нехватку артиллерийских боеприпасов и людей.
«Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, у нас будет два или три», — сказал 45-летний майор украинских сил, который последние два месяца находится в районе Часова Яра. По его словам, из-за нехватки людей, в окопы вынуждены отправлять тыловой персонал.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.