WSJ: нападение на Курскую область ухудшит ситуацию для ВСУ

«Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, у нас будет два или три», — сказал 45-летний майор украинских сил, который последние два месяца находится в районе Часова Яра. По его словам, из-за нехватки людей, в окопы вынуждены отправлять тыловой персонал.