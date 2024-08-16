Замечание о парковке на юго-западе Петербурга закончилось стрельбой

За помощью в полицию 36-летний водитель ГАЗа обратился 15 августа в начале третьего часа дня после неудачной парковки, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Мужчина поставил машину возле забора на улице Академика Павлова, 29/20, и, очевидно, расстроил хозяина частного дома.
Тот сделал замечание, но реакцией не удовлетворился. По словам заявителя, с дороги его изгоняли выстрелом в автомобиль из воздушного ружья так, что повредили левое крыло.
Приехавший на место наряд патрульно-постовой службы увёз в отдел 55-летнего жителя дома. По предварительным данным, ружья у него не нашли. Мужчина получил протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.