В Приморье избрали меру пресечения задержанному главе компании «Стройзаказ»

Олег Пикалов, по версии следствия, с апреля 2022 года по март 2024 года продал более 100 квартир, 80 парковочных мест и 2 офисных помещения в доме на проспекте 100-летия Владивостока, 163. Общая сумма, которую он получил на продажах, превысила 467 миллионов рублей. При этом он знал, что дом обманным путем был сдан в эксплуатацию, так как не был надлежащим образом подключен к сетям электроснабжения.