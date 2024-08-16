В Приморье избрали меру пресечения задержанному главе компании «Стройзаказ»

В Приморье Олегу Пикалову, директору компании «Стройзаказ», задержанному по подозрению в мошенничестве, избрали меру пресечения.
Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по краю, Пикалова заключили под стражу. Напомним, минувшим днем, 15 августа, стало известно о его задержании.
Олег Пикалов, по версии следствия, с апреля 2022 года по март 2024 года продал более 100 квартир, 80 парковочных мест и 2 офисных помещения в доме на проспекте 100-летия Владивостока, 163. Общая сумма, которую он получил на продажах, превысила 467 миллионов рублей. При этом он знал, что дом обманным путем был сдан в эксплуатацию, так как не был надлежащим образом подключен к сетям электроснабжения.
Об этом доме «Комсомолка» писала ранее. В начале февраля этого года здание осталось без света из-за аварии, сети не выдержали нагрузку, так как застройщик не закончил процедуру технологического присоединения.