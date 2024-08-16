С ноги по лицу и кошку из окна: жители Хабаровска рассказали об ОПГ подростков, которые избивают людей и издеваются над животными

Соцсети в Хабаровске трубят о том, что в городе завелось ОПГ из подростков (их возраст не раскрывается). По словам местных, трое парней воруют из машин, издеваются над бездомными и домашними животными. Самое страшное — избивают людей. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Хабаровчане рассказали, что подростки подбрасывали муляж боеприпаса в ночлежку бездомных, выбрасывали кошку из окна (животное выжило). Парни, по словам очевидцев, все снимают на камеру. Даже нападения на людей.
Так, в руки следователям попали кадры, на которых один из подростков избивает знакомого. По словам источника, знакомого с ситуацией, на кадрах парень сначала бьет приятеля кулаком по лицу. Когда жертва садится на корточки, подросток ударяет ее по голове с ноги. Дважды.
«Потерпевший якобы оскорбил близкого родственника подростка. Но это пока предварительная информация», — сообщил «КП» — Хабаровск" собеседник.
Подросток, избивший приятеля, уже попал под уголовное дело о хулиганстве. Максимальное наказание — лишение свободы, но, при учете возраста и возможного примирения сторон, парню может грозить штраф. Его размер установит суд.
«В ходе расследования допрашиваются свидетели и очевидцы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося», — сказала Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.
Полиция занялась проверкой фактов об ОПГ, изложенных местными жителями. Глава СКР затребовал доклад о противоправных действиях несовершеннолетних.