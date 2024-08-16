С ноги по лицу и кошку из окна: жители Хабаровска рассказали об ОПГ подростков, которые избивают людей и издеваются над животными

Так, в руки следователям попали кадры, на которых один из подростков избивает знакомого. По словам источника, знакомого с ситуацией, на кадрах парень сначала бьет приятеля кулаком по лицу. Когда жертва садится на корточки, подросток ударяет ее по голове с ноги. Дважды.