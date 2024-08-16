Иркутянку обокрал парень с сайта знакомств

Девушка рассказала, что познакомилась в приложении с парнем, который представился Андреем. Они общались, через два дня парень предложил встретиться. На встречу он пришёл с товарищами. Один из товарищей попросил у девушки мобильный телефон позвонить, через некоторое время вернул, и компания распрощалась с новой знакомой. Спустя несколько часов девушка обнаружила списание всех денег. Парень перестал выходить на связь.