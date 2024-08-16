Во дворе омской многоэтажки прохожие нашли труп

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске судят многодетную жительницу городка Нефтяников, которая выбросила свою новорождённую дочь в мусорный бак. Страшную находку обнаружили соседи, когда пришли выбрасывать мусор. Сама женщина заявила, что ребёнок ей не нужен.