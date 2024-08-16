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Во дворе омской многоэтажки прохожие нашли труп

Тело обнаружили в Амурском посёлке.

Источник: Om1 Омск

В социальных сетях очевидцы рассказали о том, что у дома на улице Багратиона, 17а обнаружено тело. Другие подробности не сообщались.

Портал Om1.ru обратился за комментарием в правоохранительные органы. В полиции нашему изданию пояснили, что информация об обнаружении тела 60-летней женщины поступила 15 августа в 16:00.

«По предварительным данным, омичке внезапно стало плохо с сердцем. Проводится дальнейшая проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске судят многодетную жительницу городка Нефтяников, которая выбросила свою новорождённую дочь в мусорный бак. Страшную находку обнаружили соседи, когда пришли выбрасывать мусор. Сама женщина заявила, что ребёнок ей не нужен.

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