Во дворе омской многоэтажки прохожие нашли труп

В социальных сетях очевидцы рассказали о том, что у дома на улице Багратиона, 17а обнаружено тело. Другие подробности не сообщались.
Портал Om1.ru обратился за комментарием в правоохранительные органы. В полиции нашему изданию пояснили, что информация об обнаружении тела 60-летней женщины поступила 15 августа в 16:00.
«По предварительным данным, омичке внезапно стало плохо с сердцем. Проводится дальнейшая проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске судят многодетную жительницу городка Нефтяников, которая выбросила свою новорождённую дочь в мусорный бак. Страшную находку обнаружили соседи, когда пришли выбрасывать мусор. Сама женщина заявила, что ребёнок ей не нужен.