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В Перми перед судом предстанет водитель автобуса, насмерть сбивший женщину

81-летняя пермячка скончалась на месте аварии.

Источник: ГУ МВД

Водитель автобуса, насмерть сбивший женщину в центре Перми, предстанет перед судом, сообщает ГУ МВД региона.

Речь идёт о смертельном ДТП, которое произошло в центре краевой столицы в июне 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 3 июня автобус № 13 наехал на пожилую женщину на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данным краевой полиции, следствию удалось установить, что водитель автобуса не предоставил преимущество 81-летней женщине, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. 46-летний мужчина признал свою вину.

Расследование уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Сейчас материалы направлены в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности смертельной аварии. В департаменте транспорта perm.aif.ru сообщили, что после наезда на пешехода водитель остановил автобус и вызвал скорую помощь.