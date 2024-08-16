В Перми перед судом предстанет водитель автобуса, насмерть сбивший женщину

Водитель автобуса, насмерть сбивший женщину в центре Перми, предстанет перед судом, сообщает ГУ МВД региона.
Речь идёт о смертельном ДТП, которое произошло в центре краевой столицы в июне 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 3 июня автобус № 13 наехал на пожилую женщину на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По данным краевой полиции, следствию удалось установить, что водитель автобуса не предоставил преимущество 81-летней женщине, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. 46-летний мужчина признал свою вину.
Расследование уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Сейчас материалы направлены в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности смертельной аварии. В департаменте транспорта perm.aif.ru сообщили, что после наезда на пешехода водитель остановил автобус и вызвал скорую помощь.