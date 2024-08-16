В Перми перед судом предстанет водитель автобуса, насмерть сбивший женщину

Речь идёт о смертельном ДТП, которое произошло в центре краевой столицы в июне 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 3 июня автобус № 13 наехал на пожилую женщину на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что пострадавшая скончалась на месте происшествия.