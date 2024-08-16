Жителя Бора обвиняют в реабилитации нацизма

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. На имущество фигуранта дела наложен арест на сумму более 2 млн рублей. За совершение подобного преступления законодательством установлен ряд альтернативных мер ответственности от штрафа в размере от 2 до 5 млн рублей, до лишения свободы на 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.