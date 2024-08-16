Лжеадвокат из Шымкента угодил за решетку из-за 10 млн тенге

Как следует из сообщения прокуратуры Шымкента за 16 августа 2024 года, местный житель, не имевший разрешения заниматься адвокатской деятельностью, подстрекал родственника на дачу взятки. Он убеждал, что окажет содействие в прекращении уголовного дела.