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Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram

ОМСК, 16 авг — РИА Новости. Житель Омска, оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержан по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщило управление ФСБ по Омской области.

Источник: РИА "Новости"

«Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений», — говорится в релизе.

По данным следствия, мужчина в июне 2023 года под публикацией в одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного ВС РФ «участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), максимальное наказание — лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

ФСБ