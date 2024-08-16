Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram

«Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений», — говорится в релизе.
По данным следствия, мужчина в июне 2023 года под публикацией в одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного ВС РФ «участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций».
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), максимальное наказание — лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.