Назначена дата открытого заседания по делу Минсельхоза

В закрытом формате прошло слушание по делу Азиза Воитова, бывшего министра сельского хозяйства. По предварительному решению, два дела было объдинено в одно, под следствием в данный момент находится 50 человек, включая Воитова и Каримова, работавшего директором Агентства по оказанию услуг в Минсельхозе.
Открытое заседание состоится в Юнусабадском районном суде 5 сентября в 15:00.
Согласно обвинительному заключению, подозреваемые обвиняются по статьям хищение, растрата, мошенничество, уклонение от налогов, нарушение пользованием ресурсами, злоупотребление властью и в других преступлениях.