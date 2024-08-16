Назначена дата открытого заседания по делу Минсельхоза

В закрытом формате прошло слушание по делу Азиза Воитова, бывшего министра сельского хозяйства. По предварительному решению, два дела было объдинено в одно, под следствием в данный момент находится 50 человек, включая Воитова и Каримова, работавшего директором Агентства по оказанию услуг в Минсельхозе.