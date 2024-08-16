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Назначена дата открытого заседания по делу Минсельхоза

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова состоялись первые слушания. Несколько уголовных дел, связанных с Министерством сельского хозяйства, было решено объединить в одно, передает корреспондент Podrobno.uz.

В закрытом формате прошло слушание по делу Азиза Воитова, бывшего министра сельского хозяйства. По предварительному решению, два дела было объдинено в одно, под следствием в данный момент находится 50 человек, включая Воитова и Каримова, работавшего директором Агентства по оказанию услуг в Минсельхозе.

Открытое заседание состоится в Юнусабадском районном суде 5 сентября в 15:00.

Согласно обвинительному заключению, подозреваемые обвиняются по статьям хищение, растрата, мошенничество, уклонение от налогов, нарушение пользованием ресурсами, злоупотребление властью и в других преступлениях.