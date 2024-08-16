Красноярские врачи спасли женщину с двумя беременностями

34-летняя женщина была экстренно госпитализирована с жалобами на интенсивные тянущие боли внизу живота и кровянистые выделения. Будущая мама рассказала, что беременность желанная, но на учёт в женской консультации она встать не успела.
В ходе обследования у пациентки подтвердилась маточная беременность сроком 9 недель. Но при УЗИ органов малого таза также были диагностированы ретрохориальная гематома, киста левого яичника и скопление жидкости в заднем своде в большом количестве. Это стало основанием для срочного оперативного лечения. А при проведении лапароскопии врачи обнаружили у женщины еще одну беременность с локализацией в маточной трубе.
«Одновременное наличие маточной и внематочной беременности у одной женщины называется гетеротопической беременностью, — поясняют врачи. — При естественном зачатии такая беременность — крайне редкое явление. Это происходит, когда оплодотворяется сразу две яйцеклетки, но одно из плодных яиц прикрепляется в “неправильном” месте. Тогда как вторая беременность развивается в полости матки. Главная опасность в том, что диагностика гетеротопической беременности представляет значительные трудности».
Женщине повезло — врачам удалось сохранить маточную беременность, послеоперационный период протекал гладко. В итоге ее выписали из больницы домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача женской консультации.