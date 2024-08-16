Красноярские врачи спасли женщину с двумя беременностями

В ходе обследования у пациентки подтвердилась маточная беременность сроком 9 недель. Но при УЗИ органов малого таза также были диагностированы ретрохориальная гематома, киста левого яичника и скопление жидкости в заднем своде в большом количестве. Это стало основанием для срочного оперативного лечения. А при проведении лапароскопии врачи обнаружили у женщины еще одну беременность с локализацией в маточной трубе.